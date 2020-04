Rihanna,Troye und Corona

Die LGBTIQ*-Szene hat die Corona-Pandemie sehr hart getroffen, all die Schutzräume im Nachtleben, die Klubs, die Bars, die Kneipen und Partys sind zu bzw. fallen aus. Die ganze Welt leidet. Stars wie Rihanna und Troye Sivan helfen. Rihanna spendete Millionen und Schutzausrüstungen, Troye ist noch nicht so reich, er hilft kreativ.

Die Corona-Krise zwingt Künstler in die Knie, das inspirierte den jungen Sänger. Der queere Musiker startete daher einen Aufruf auf Instagram, und bat Freelancer, sich bei ihm zu melden, um gemeinsam den kreativen Roll-out seiner neuen Single „Take Yourself Home“ zu entwickeln:

“FREELANCE ARTISTS (GRAPHIC DESIGNERS, ANIMATION ARTISTS) HMU I WANT TO WORK WITH YOU AND TAKE THE MONEY I WOULD BE SPENDING ON MUSIC VIDEOS AND GIVE IT TO YOU.” Troye Sivan