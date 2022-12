„You Know What I Need“ von Troye Sivan – unser Video des Tages

Troye Sivan: „Ich bin so froh, dass der Song kurz vor Beginn des Sommers in Australien erscheint – für mich klingt er nach einem Strandfestival und ich bin total happy, dass er jetzt rauskommt.“

Der singende Australier (geboren am 5. Juni 1995 in Südafrika), der aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis machte, ist ein weltweit erfolgreicher Musiker und Schauspieler

Hier ist er, der neue Videoclip des australischen Queers: „You Know What I Need“. Und der ist Kunst pur.

Aber nicht nur die visuelle Umsetzung überzeugt, „You Know What I Need“ ist ein melodiöses High-Energy-Italo-Pop-Lied, das zusammen mit den Hit-Machern von PNAU – Nick Littlemore (Empire of the Sun), Peter Mayes und Sam Littlemore – entstanden ist, die schon Dua Lipa und Elton John via „Cold Heart“ weltweit ganz hoch in die Charts brachten.