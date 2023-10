Troye Sivan & Justin Timberlake: Trolle

× Erweitern Foto: EMI

Foto: Ryan McGinley Justin Timberlake

Der Soundtrack des Films „Trolls Band Together“ bringt uns viel, viel Musik von Pop-Größen wie Justin Timberlake (kleines Bild rechts), Eric Andre, Camila Cabello, Kid Cudi, *NSYNC und Troye Sivan (Bild oben).

Justin, der Sänger und Schauspieler war auch der ausführende Musikproduzent des Soundtracks, und Troye Sivan gibt es auf dem Album zum Film auch gemeinsam zu hören! Ein weiterer Höhepunkt für alle Popmusik-Fans ist sicherlich „Better Place“ von *NSYNC, der Band, aus der Herr Timberlake stammt.

Die Boyband war ab 1996 zusammen mit den Backstreet Boys eine der erfolgreichsten US-Truppen der 1990er und frühen „Nuller“. Obwohl die Karriere dank Hits wie „I Want You Back“, „Girlfriend“, „Tearin’ Up My Heart“ und „Bye Bye Bye“ ohne Rückschläge verlief, trennte sich das gecastete Projekt in aller Freundschaft 2002. Nun gibt es neue Musik! Der Soundtrack „Trolls Band Together“ erscheint am kommenden Freitag.

Funfact: Die Boyband war einst mit dem Schweizer Euro-Popper DJ BoBo („Pray“ **, „Everybody“, „What a Feeling“, „Let the Dream Come True“ **, „Somebody Dance with Me“, ...) auf Tour.

** Hier sang Lori Glori

