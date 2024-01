Can you feel the rush? Troye Sivan kommt

× Erweitern Foto: G. Rejab

Foto: @calvinklein Troye Sivan Vor allem bei Teenagern sorgt Troye für mehr Verständnis in Sachen LGBTIQ*

Toye Sivan, der angesagte Künstler aus Australien, der aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis machte, kommt 2024 für fünf Konzerte nach Deutschland.

Und wird das aktuelle Erfolgsalbum „Something to Give Each Other“ live präsentieren! Natürlich auch den Hit „Rush“, der mit seinem erotischen und recht schwulen Video begeisterte – und einige auch provozierte.

Geplant sind Konzerte in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Und die werden sicherlich zu queeren Happenings! Zum Einstimmen gibt es hier den aktuellen „One of Your Girls“-Remix von Felix Jaehn.

Troye Sivan: „Something to Give Each Other“-Tour 2024: 11.6.2024 – Berlin, Velodrom, 12.6.2024 – Hamburg, Sporthalle, 14.6.2024 – München, Zenith, 17.6.2024 – Frankfurt, Jahrhunderthalle, 18.6.2024 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle, www.troyesivan.com