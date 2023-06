Troye Sivan – neues Album und Single

× Erweitern Fotos: @troyesivan Auf Social Media präsentiert sich Troye Sivan gerne erotisch

Etwas über ein halbes Jahr ist es her, dass Troye Sivan ein neues Lied am Start hatte (wir berichteten). Ein neues Album gab es aber seit fünf (!) Jahren nicht mehr. Eine lange Zeit! Das ist dem queeren Australier bewusst:

„Ich wollte mir gar nicht fünf Jahre Zeit lassen, um dieses Album zu machen, ich war auf Tour und ich begann, daran zu arbeiten. Dann kam Corona, dann The Idol **“, so der 1995 in Südafrika geborene Künstler auf Social Media.

„Und immer wieder dazwischen habe ich an dem Album gearbeitet … Es sind nun zehn Jahre, seitdem ich meinen Plattenvertrag unterschrieben habe, fünf Jahre seit Bloom ***. Genug der Ausreden jetzt {…} Das ist für dich und es startet JETZT“. Eine neue Single soll es schon in wenigen Tagen geben: „Rush“. Mit an dem kommenden Album hat auch Max Martin gearbeitet, der schon Hits für Katy Perry, Ace of Base, die Backstreet Boys und Céline Dion komponierte. Wir sind gespannt!

** eine HBO-Serie mit unter anderem The Weeknd (wir berichteten)

*** „Bloom“ war das bisher letzte Album des Sängers