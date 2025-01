„True Electric“ – Neue Musik von Röyksopp

× Erweitern Foto: Stian Andersen Röyksopp

Expand Röyksopp

Svein Berge und Torbjørn Bruntland sorgen in einigen Monaten für frischen Wind in den Klubs – und werden sicherlich auch wieder in den Charts punkten. Am 11. April soll ihr neues Röyksopp-Album „True Electric“ in diversen Formaten, auch auf Vinyl **, erscheinen.

Schriftlich verraten die beiden Musiker aus Norwegen dazu: „True Electric besteht aus Aufnahmen und Interpretationen, die darauf abzielen, das Wesen unserer Live-Shows mit dem gleichen Namen einzufangen. Die Idee war, die klubbigen Aspekte unserer Musik in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig zu unseren Wurzeln in der elektronischen Musik zurückzukehren.“

Expand Foto: M. Rädel

Das klingt doch WUNDERBAR! Schon seit über 20 Jahren sorgen die beiden kreativen Skandinavier immer wieder für Überraschungen, was mach daran liegen mag, dass die Natur, der Wald sie (mit-)inspiriert. Hits wie „Poor Leno“, „What Else Is There?“, „Control“, „Happy Up Here“ und „Remind Me“ sprechen für sich. Bisher erreichte jedes Album von Röyksopp die vordere Hälfte der Charts Norwegens. Unsere Anspieltipps auf dem neuen Album sind „The Girl and the Robot“, „Do It Again“ (beide mit Robyn) und „Like An Old Dog“ featuring Pixx (Techno zum Abschluss!).

** „True Electric“ soll in einer auf 3000 Stück limitierten und nummerierten 3LP-Vinyl-Edition mit Poster erhältlich sein

