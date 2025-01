Two Tons O' Fun – „Get the Feeling: the Complete Fantasy/Honey Recordings“

× Erweitern Martha Wash, Weather Girls

Martha, Sylvester und Izora: Die Weather Girls waren theys Background-Sängerinnen

1980 veröffentlichten Izora Rhodes Armstead (1942 – 2004) und Martha Wash gleich zwei Alben: „Two Tons o' Fun“ und „Backatcha“. Beide beinhalteten diverse Hits aus den Klubs und Dancecharts – alle findest du auf dieser schönen 2CD.

Großartige Stimmen, die ohne Vocoder beeindrucken

„I Got the Feeling“, „Earth Can Be Just Like Heaven“ oder auch „I Depend On You“ werden bis heute immer wieder geremixt und sorgen auch heute noch für volle Dancefloors in der queeren Szene. Die Geschichte dahinter ist auch interessant: Denn zuerst waren die beiden Künstlerinnen die Backgroundsängerinnen für Sylvester, dann in den Klubs als Two Tons O' Fun erfolgreich, später als The Weather Girls auch in den weltweiten Charts mit Hits wie „It's Raining Men“ und „No One Can Love You More Than Me“ vertreten. 1988 gingen sie getrennte Wege, Martha Wash sang Hits für Black Box ** und C+C Music Factory *** ein (war aber nicht zu sehen, sie musste es einklagen), Izora reaktivierte in den 1990ern mit ihrer Tochter Dynelle die Weather Girls und landete mit Eurodance auch wieder in den Charts.

Das Album „Get the Feeling: the Complete Fantasy/Honey Recordings“ ist eine groovige Zeitreise in eine Zeit vor AIDS, vor Smartphones und ohne die Klimakrise. Musikalischer Eskapismus mit großartigen Stimmen, die ohne Vocoder beeindrucken und grandioser Musik. Unsere Anspieltipps sind „I Got the Feeling (The Patrick Cowley MegaMix)“ und „Your Love Is Gonna See Me Through“.

** etwa die Top-10-Erfolge „Strike It Up“, „Everybody Everybody“ und „I Don't Know Anybody Else“

*** „Do You Wanna Get Funky“ und „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“

