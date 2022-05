Elektro: U96 „New Life“

× Erweitern Foto: www.facebook.com/U96reboot U96

U96 Allein auf Spotify haben U96 fast eine halbe Million monatliche Hörer und das Comeback-Album „REBOOT“ schaffte 2018 den Sprung an die Chartsspitze in Schweden

Vor wenigen Tagen veröffentlichte das legendäre Techno-Eurodance-Projekt U96 seine neue Single „New Life“. Ein melancholischer Elektro-Pop-Hit mit starker Bass Drum und sphärischen Effekten – und mit dem typischen U96-Gesang. Unser Video des Tages.

Von „Das Boot“ über „Love Sees No Colour“ bis hin zu „Heaven“, „Vorbei“, „Love Religion“ und „Club Bizarre“, die Liste der Hits von U96 ist lang. Trotzdem pausierte man ab 2006 einige Jahre.

2015 starteten Ingo Hauss und Hayo Lewerentz das Comeback. Mit Erfolg: Allein auf Spotify haben U96 fast eine halbe Million monatliche Hörer und das Comeback-Album „REBOOT“ schaffte 2018 den Sprung an die Chartsspitze in Schweden. Nicht mehr dabei ist Alex Christensen, dafür aber immer wieder unter anderem Ex-Kraftwerk-Mitglied Wolfgang Flür. Gerade erschien mit „New Life“ eine neue Single.