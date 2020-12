Plauderei mit Ultra Naté

× Erweitern Foto: Karl Giant Ultra Naté

Foto: Karl Giant Ultra Naté Ihren ersten Charthit hatte Ultra Naté 1989: „It's Over Now“

Die legendäre House-Diva ist Gast bei „Hot Girls by Lex on the Decks“, einem sich auf die Klubwelt (die wir gerade alle sehr vermissen!) spezialisierten Podcast. Hier kommen die Künstler zu Wort, die das kreier(t)en, in was wir tanz(t)en: Musik.

"Get outta bed get on your way / Don't be scared your dreams right there / You want it reach for it / 'Cause you're free to do what you want to do"

Foto: Kinowelt / MIRAMAX / ARTHAUS In Deutschland kennt man sie vor allem für „If You Could Read My Mind“ aus dem 1998er-Film „Studio 54“ und für „Free“ ein Jahr zuvor

Ultra Naté – geboren am 20.3.1968 – ist eine seit den späten 1980ern erfolgreiche US-House-Producerin, Sängerin und DJane. Ihre großen Hits wie „Show Me“, „Free“, „Love’s the Only Drug“, „Found a Cure“ und „If You Could Read My Mind“ (aus dem Film „Studio 54“) sind Meilensteine des Genres. Im Podcast „Hot Girls by Lex on the Decks“ plaudert sie über ihre Karriere und verrät auch Persönliches.

Funfact: Boy George sei eine ihrer Inspirationen gewesen, musikalisch aus sich herauszugehen und Neues zu wagen

Hier geht es zum Podcast

www.ultranate.com