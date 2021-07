Ultra Naté & Funk Cartel

× Erweitern Funk Cartel Die Brüder Kimono Cam und Blame Rory aus UK sind Funk Cartel

Ultra Naté 2008 Die legendäre Ultra Naté ist mit von der musikalischen Partie

Ein grooviger House-Hit, der sofort hängen bleibt und Sorgen und Stress mit Tröten, der wunderbaren Stimme von Soul-House-Queen Ultra Naté, etwas Flöte und einem #GoodVibesOnly-Text vertreibt.

Gerade feierte das Musikvideo zu „Supernatural“ von Funk Cartel & Ultra Naté seine Premiere, wir sind begeistert! Eine durchweg positive und Sommerhit-taugliche Nummer, die trotz ordentlicher Bass Drum auch zu Hause gehört werden kann. Wir hoffen, dass jede Menge DJs unser Feature hier entdecken und sich inspirieren lassen, den Track in ihre Sets einzubauen ...

Die Sängerin Ultra Naté ist eine seit den späten 1980ern erfolgreiche US-House-Producerin, Sängerin und DJane. Ihr großen Hits wie „Free“, „Love’s the Only Drug“, „Found a Cure“ und „If You Could Read My Mind“ (zum Film „Studio 54“) sind Meilensteine des Genres. Ultra Naté ist stimmstarker Teil der queeren Klubwelt und LGBTIQ*-Szene. Wir sind Fans! www.ultranate.com