Genderneutral umgearbeiteter Klassiker

Aus „It’s Raining Men“ wird „It’s Raining Them“. Denn Trans-Künstlerin und Aktivistin Mila Jam will es geschlechtsneutral und nicht-binär. Wir haben den Clip.

„Es ist mir eine Ehre, 'It's Raining Them' singen zu dürfen. Für alle Künstler*innen der LGBTIQ*-Community ist dies ein weiterer Schritt in die Zukunft: Es ist jetzt unsere Zeit und unser Moment, unsere Geschichte zu erzählen und uns damit auch zu präsentieren. Wir hatten nicht immer diese Position, daher ist es wichtig, dass wir diese Chance nutzen und etwas Gutes daraus machen. Ich hoffe wirklich, dass dieser Song dazu beitragen kann, dass sich mehr Menschen einbezogen fühlen. Die Zukunft ist hier: Sie ist queer und bereit zum Tanzen,“ so Mila Jam. Die Streaming-Einnahmen will der Musikstreaming-Dienst Deezer übrigens ein Jahr lang an die Wohltätigkeitsorganisation Gendered Intelligence spenden.

Martha und Izora: The Weather Girls (The Two Tons o’ Fun), 1980

Hintergrundwissen: „It’s Raining Men“ ist einer DER Disco-Klassiker, erschienen 1982, eingesungen von Martha Wash und Izora Armstead (1942 – 2004) aka The Two Tons o’ Fun, die extra für dieses Lied umbenannt wurden zu The Weather Girls – übrigens die Background-Sängerinnen von Sylvester. Außerhalb der Klubcharts war es der einzige nennenswerte Erfolg des Duos, das allerdings bis zur Trennung 1988 mit Stücken wie „No One Can Love You More Than Me“ oder „Success“ regelmäßig Hits in den US-R’n’B- und Dance-Charts landen konnte. Und das auch schon vor „It’s Raining Men“, Disco-Klopfer wie „Do Ya Wanna Boogie, Huh“ oder „I Got the Feeling“ sind Klassiker des Genres. Nach der Trennung der Weather Girls sang Martha Wash unter anderem erfolgreich für Black Box Top-10-Hits wie „Everybody Everybody“ und „Strike It Up“ sowie „Do You Wanna Get Funky“ und „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ für die C+C Music Factory. Izora Armstead tat sich mit ihrer Tochter zusammen und legte erneut als The Weather Girls los, mit „We Shall All Be Free“ oder auch „Can U Feel It“ gelangen beständig kleinere Erfolge in den Charts.