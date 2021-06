Unconscious Honey „Loose Beginnings“

× Erweitern Foto: Random Records Snax und Unconscious Honey

Foto: H. Hale Unconscious Honey Als seine musikalischen Einflüsse nannte er uns einmal Army of Lovers, Betty Boo und auch Deee-Lite

Im Hochsommer letzten Jahres veröffentlichte der queere Avantgarde-Künstler sein Debütalbum, jetzt erscheint es komplett überarbeitet.

Funkig, elektronisch, soulig und vollkommen anders im Klang. Denn es wurde „mit einer Reihe von echten Sängern eingesungen (im Gegensatz zu dem Vocodergesang vom letzten Album)“, so der Künstler.

Zusammen mit seinem Partner Snax legte der schnauzbärtige Skinhead Hand an seine Produktionen und arbeitet mit einer ganzen Reihe queerer Künstler*innen des Undergrounds zusammen. Eingesungen wurden die Tracks von Indie-Sternen wie zum Beispiel Joey aus den Niederlanden, Ed Astronaut aus Schweden, Grume aus Ungarn und dem Schweizer Steev Lemercier. Und auch Berghain-DJ ND Baumecker ** ist bei diesem Album-Remake miteingebunden gewesen, denn es gibt auch Remixe der Tracks aufs Ohr!

„,Loose Beginning' erzählt ein Stück meiner queeren Lebensgeschichte. Das wollte ich offen und ungefiltert kommunizieren. Und durch diese neuen Aufnahmen werden meine Songs selbst zu ,losen Anfängen' für neue Protagonisten“, so Unconscious Honey über sein neues – sehr gelungenes – Werk. Unsere Anspieltipps sind das Disco-Pop-Stück „Loose Beginnings“, das funkige „Being a Stranger“ und das chillige „Abandoned to Desire“. Erscheinen soll „Loose Beginnings“ am 16. Juli bei Random Records.

** zusammen mit Snax als Snecker