Unser Video des Tages: Dominik Klein

Klingt von der Musik her nach den USA, der Künstler dahinter ist aber ein Hamburger Jung: Dominik Klein. Heute feiert seine neue Single samt Video Premiere.

Über seinen groovigen Liebeskummer-Pop namens „When It's Over“ verrät der Hingucker: „Das ist einer Freundin passiert und tut so weh mit anzusehen, dass ich darüber einen Song schreiben wollte, um ihr und allen da draußen Mut zu machen, für sich selbst einzustehen.“