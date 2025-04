Unser Video des Tages: Miley Cyrus

× Erweitern Foto: G. Luchford Miley Cyrus

Mit „End of the World“ präsentiert Miley Cyrus einen garantierten Hit mit vielen, vielen Pop-Zitaten. Zum Beispiel mussten wir an ABBA denken.

Ein rundum positives Lied, Zucker für die Ohren in einer derben Welt ... „End of the World“ kommt zudem mit einem weiteren starken, aber schlicht gehaltenen Musikvideo daher, das die besondere Ästhetik des Projekts perfekt einfängt. Im Clip sieht man Miley ganz in ihrem Element – auf der Bühne, Mikro in der Hand – eine Szene, die an ihren 2024er-GRAMMYs-Auftritt erinnert. Ihr Look? Ein echtes Mugler-Original, designt von Casey Cadwallader. Wie gefällt euch das neue Lied?