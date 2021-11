„Up All Night“ – The Ramona Flowers und Nile Rodgers

× Erweitern Foto: Distiller Music Group The Ramona Flowers

Debbie von Blondie und Nile Rodgers

Der Titel des brandneuen Lieds erinnert an die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von Nile Rodgers mit Daft Punk, „Get Lucky“, wo diese Worte essenzieller Bestandteil des Refrains waren, es ist aber neu und eigenständig. Und vor allem sehr, sehr gut!

„Im Grunde genommen ist es ein Song über meine Liebe für gute Partys und die Tatsache, dass ich irgendwie immer der Letzte zu sein scheine, der gehen will. Gab es schon Gelegenheiten, bei denen ich früher nach Hause hätte gehen sollen? Auf jeden Fall! Aber das ist einfach nicht mein Ding, und das Leben ist zu kurz, um sich zu viele Gedanken über den morgigen Tag zu machen...“, so der The-Ramona-Flowers-Sänger Steve Bird über deren erstes Lebenszeichen nach drei Jahren.

„Es ist möglich, dass ich während der Pandemie mehr Musik gemacht habe als zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben und fast alles davon aus der Distanz. In den ersten dunklen Tagen dieser Krise gab mir dieser Song ein richtig gutes Gefühl und zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht. Als mich die Band bat, den Song zu spielen und zu produzieren, war es mir eine Freude ja zu sagen“, ergänzt Nile Rodgers. Als Produzent von Welthits wie „Good Times“, „Le Freak“, „We Are Family“, „Get Lucky“, „Like a Virgin“ sowie „Upside Down“, „My Old Piano“ und „China Girl“ wurde er zur Legende. Nile komponierte und arbeitete schon für und mit unter anderem Elton John, Diana Ross, Madonna, David Bowie, Sister Sledge, Lady Gaga und Chic. Bis heute ist er einer der gefragtesten Musiker der Welt. Und diese Nummer ist auch ein Gassenhauer! www.theramonaflowersmusic.com