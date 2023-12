Vanessa Amorosi – „Wolf“

Foto: Tyler Lee Aubrey

Die australische Singer-Songwriterin Vanessa Amorosi kennt #mensch bei uns vor allem für „Absolutely Everybody“. Sie hat aber mehr zu bieten – und ist vor allem in Australien immer wieder oben in den Charts.

Ihr Musikvideo zu „Wolf“ von ihrem aktuellen Album „Memphis Love“ ist unser Video des Tages. Über das Album verrät sie: „Ich hoffe, dass die Leute, wenn sie Memphis Love hören, mit mir auf eine Reise gehen. Und dass das Album hoffentlich andere Künstler dazu inspiriert, Risiken einzugehen. Ich freue mich so sehr, dass die Leute es hören!“ www.vanessaamorosi.com