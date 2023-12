„Venus“ – Zara Larssons Comeback

Popmusik haben die Schweden einfach drauf. ABBA, Roxette, Ace of Base und natürlich Zara Larsson, weltweit erfolgreiche Musik aus dem Land der dichten Wälder, grünen Moose und bunten Häuser.

Mit derlei Klischees hat die Sängerin aber so gar nichts am Hut. Sie macht, was sie will, ganz so, wie Zara in einem ihrer vielen Hits singt: „Can't Tame Her“. Zum Beispiel ein Lied mit David Guetta machen, das dann schön nach den 1990ern klingt und mit einem ungewöhnlichen Video erfreut: „On My Love“.