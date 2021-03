Videopremiere: MKSM und Bambi Mercury

× Erweitern Foto: J. Polte MKSM

„Hold Me Down“ ist eine Single aus der EP „High on Lows“

Der Sänger, Songwriter und Geiger MKSM aka Maksim veröffentlicht einen neuen Musikclip mit Starbesetzung. Unser Video des Tages!

„Hold Me Down“ ist eine neue Auskopplung aus seiner aktuellen EP „High on Lows“ auf der der queere Künstler mit russischen Wurzeln verschiedene musikalische Genres auslotet. Und damit auch den verschiedenen Stimmungen, die Mensch so hat. Unsere Anspieltipps sind die High-Energy-Disco-Nummer „Be Alright“ und die Ballade „Collide“.

Ein bisschen erinnert das neue Lied an die 1980er, das war Absicht: „Wir haben versucht, den 80er-Sound in die heutige Zeit zu bringen. Inspiriert von Künstlern wie The Weeknd“, so MKSM. Und der Kanadier The Weeknd wiederum klingt nach den Norwegern von a-ha. So schließt sich der musikalische Kreis. Schön!