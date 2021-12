× Erweitern Foto: Brian Ziff Pentatonix

#VERLOSUNG: Queere Weihnachten mit Pentatonix

Die dreifachen „GRAMMY Award“-Gewinner und bereits mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band Pentatonix hat ihr neues Weihnachtsalbum „Evergreen“ veröffentlicht.

Mit „It's Been a Long, Long Time" und „I Just Called to Say I Love You" gab es bereits zwei musikalische Vorboten aus dem mittlerweile sechsten Longplayer des Quintetts, die die Fans bei ihrer Album-Vorbestellung vorab automatisch erhalten haben. Parallel zum Album-Release hat Pentatonix ihr neues, stimmungsvolles Video zu „The Prayer“ veröffentlicht, das von Jimmy Bates gedreht wurde.

Wir verlosen das Werk: