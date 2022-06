Video des Tages: Daniel Schuhmacher

× Erweitern Foto: T. Müller Daniel Schuhmacher

Daniel Schuhmacher

Dieser DSDS-Stern sorgt für queere Sichtbarkeit auch außerhalb der eigenen Bubble. In seinem neuen Lied „You Are Alive“ nimmt sich Daniel Schuhmacher dem Thema Schwulsein im Fußball an.

„Gerade im Sport – vor allem im Profi-Fußball und Tennis – ist das Thema Homosexualität weiterhin ein absolutes Tabu-Thema. Auch wenn die Vereine und Organisationen offen für Vielfalt werben, stehen viele Profis einfach nicht offen dazu, weil sie Angst vor einem öffentlichen Outing haben“, so der Sänger. „Ich finde es mutig und richtig, dass sich die Profi-Fußballer Joshua Cavallo und Jake Daniels als schwul bekannt haben. Sie machen Mut und unterstützen Sportler, die diesen wichtigen Schritt noch vor sich haben. Viele Menschen der LGBTQIA+ Community müssen sehr lange mit sich selbst kämpfen, um sich zu akzeptieren und um sich lieben zu lernen.“

Der „Deutschland sucht den Superstar 2009“-Gewinner ist seit seinem Coming-out ein in der Community beliebter Künstler, leben tut der am 19. April 1987 geborene am Bodensee, in Pfullendorf. Größte Hits sind „Anything but Love“, „Honestly“ und „If It’s Love“.