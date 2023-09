Video des Tages: Kylie Minogue

× Erweitern Foto: Erik Melvin

Heute feiert Kylie Minogues neues Video seine Premiere! Und wir sind natürlich mit am Start. „Tension“ ist nach dem weltweiten Charthit „Padam Padam“ und der Promo-Single „1 Out of 10“ mit DJ Oliver Heldens (wir berichteten) der dritte Vorbote aus ihrem kommenden Album, das wie die neue Single heißen wird: „Tension“. Das Lied ist ein poppiger Mix aus 1990er-House und 1980er-Pop mit einer dicken Prise Elektro-Kylie.

Über die Sängerin: Die vielseitige Künstlerin und Schauspielerin aus Australien ist seit den 1980ern eine DER LGBTIQ*-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen. Hits wie „Can’t Get You Out of My Head“, „All the Lovers“, „Slow“, „In My Arms“, „Better the Devil You Know“, „The Loco-Motion“, „Dancing“ und „I Should Be So Lucky“ der am 28. Mai 1968 geborenen Künstlerin garantieren weltweit volle Tanzflächen. Und „Tension“ wir sicherlich der nächste große Wurf. kylie.lnk.to/BioIN