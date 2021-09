Video des Tages: Lady Gaga „Love for Sale“

× Erweitern Foto: Universal Music Lady Gaga „Love for Sale“ Lada Gaga (35) und Tony Bennett (95) hatten schon 2014 ein gemeinsames Album veröffentlicht, „Cheek to Cheek“ erreichte bei uns Platz 12

Foto: twitter.com/ladygaga Enigma Gaga Vor allem zwischen 2008 und 2013 setzte La Gaga stilistische Akzente

Viele kennen dieses Lied nur in der Version von Boney M., obwohl es keine Single war, es war Titel und Album-Opener des 1977er-Nummer-eins-Albums der Disco-Pop-Formation.

Doch eigentlich ist „Love for Sale“ von Cole Porter, aus dem Jahr 1930 und aus einem Broadway-Stück. Jetzt singen es Lady Gaga und Jazzer Tony Bennett, auch bei ihnen ist es zugleich der Name des Albums.

Am Freitag erscheint das ganze neue Album der beiden Musiker*innen, die schon mehrmals (vor allem in den USA) zusammengearbeitet haben. Unsere Anspieltipps sind „I Get a Kick Out of You“ und eben „Love for Sale“. Über Lady Gaga: Geboren wurde sie 1986, seit 2008 landet die Sängerin Hits wie „Poker Face“, „Bad Romance“, „Applause“, „Born This Way“, „Shallow“ und „Rain on Me“ (mit Ariana Grande). Gagas Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace of Base-Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und zudem beim selben Label. Gut zu wissen: Auch als Schauspielerin ist „Mother Monster“ sehr erfolgreich.