Video des Tages: „Love Again“ von Céline Dion

Gleich fünf Lieder der Sängerin werden auf dem Soundtrack sein

Vor wenigen Tagen präsentierte Weltstar Céline Dion ungewöhnlich dezent ihr musikalisches Comeback.

Endlich neue Musik und zudem noch ein Film! Das Lied „Love Again“ ist Teil des Soundtracks zur Neuverfilmung des deutschen Kino-Erfolgs „SMS für dich“ aus dem Jahr 2016 von Karoline Herfurth. „Love Again“ soll Anfang Mai in den Kinos starten.

Den Kolleg*innen von PEOPLE verriet die kanadische Sängerin, die lange mit Tourabsagen und Schicksalsschlägen erschreckte, wohlgemut: „Ich hatte großen Spaß, den Film zu machen“ – wir sind gespannt. Den Trailer zu „Love Again“ und das gleichnamige Lied gibt es unten. Über Céline Dion: Die am 30.3.1968 in Kanada Geborene ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie ist die Stimme von Charterfolgen wie „I’m Alive“, „Pour que tu m’aimes encore“, „My Heart Will Go On“, „Loved Me Back to Life“, „Think Twice“ und „A New Day Has Come“ ... Los ging alles 1981, als sie ihre erste Platte veröffentlichte. Ein früher Höhepunkt der Karriere war ihre erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest („Ne partez pas sans moi“) 1988 in Dublin. 1992 kam dann der ganz große Durchbruch mit „Beauty and the Beast“ aus und für den Disney-Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“. Es folgten bis heute weltweit erfolgreiche Alben wie „Let’s Talk About Love“, „Taking Chances“, „Courage“ sowie „Falling into You“ und „Encore un soir“. www.celinedion.com

