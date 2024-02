„Lovers in a Past Life“ – Calvin Harris x Rag'n'Bone Man

× Erweitern Foto: Sony Music Calvin Harris x Rag'n'Bone Man Ein sehnsuchtsvoller Text, der Lust aufs Verlieben macht: „Daydreams, feels like I’ve been sending out the signals / Hoping that you’ll find me“

Zwei tolle Künstler, die ein tolles Lied abliefern. Calvin Harris x Rag'n'Bone Man sorgen mit ihrer souligen Vocal-House-Nummer „Lovers in a Past Life“ für große Gefühle im Klub, denn da wird das Lied definitiv abräumen.

Über Rag ‘n’ Bone Man: Der 1985 Geborene ist der wohl erfolgreichste britische Soul-Sänger, der auch im Rock-Segment besteht. Seit 2016 landet der Bartmann Hits wie „Giant“ (auch mit Calvin Harris), „Skin“, „Anywhere Away from Here“ (mit P!NK) und „Human“. Und 2021 zierte der tätowierte Musiker die Cover unserer Printmagazine.

Und über DEN schottischen DJ und Producer überhaupt, muss #mensch wenig Worte verlieren: Calvin Harris ist ein Weltstar. „Outside“ **, „This Is What You Came For“ (mit Rihanna), „Acceptable in the 80’s“, „I Need Your Love“ ** und „Miracle“ ** oder auch „One Kiss“ (mit Dua Lipa), „Desire“ und „Promises“ (beide mit Sam Smith), der 1984 geborene Schotte hatte so viele Erfolge in den Charts, dass man kaum an ihm vorbeikommt. Auch an privaten Bildern nicht ... Im Frühling 2020 hatte sexy Calvin einen handfesten Penis-Skandal: Ein Hacker klaute ein Bild seines „besten Stücks“ und teilte das #dickpic mit der hocherfreuten Welt ...

** Diese Hits sind eine Zusammenarbeit mit Ellie Goulding