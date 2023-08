Video des Tages: Marla Glen

× Erweitern Foto: Wongwannawat Marla Glen

„I Said Hey“ von Marla Glen (feat. Spacetrain) ist wunderbarer Pop nicht nur für Regentage. Der Musiker meldet sich mit dieser Empowerment-Hymne eindrucksvoll zurück. Bester Soul einer großen Stimme.

Bekannt wurde Marla Glen, geboren 1960 in Chicago, ab den 1990er-Jahren durch erfolgreiche Alben wie „Love And Respect“, „Our World“ und „This Is Marla Glen“ und durch den Hit „Believer“, der 1995 von einer Modemarke für einen Clip genutzt wurde. Nicht unerwähnt lassen wollen wir noch, dass Marla Glen einst als Bodyguard von der legendären Musikerin Nina Simone (1933 – 2003) arbeitete! www.marlaglen.net