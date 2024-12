Unser Video des Tages: Marla Glen – „Look What You See“

× Erweitern www.mp-m.de Marla Glen

Expand Foto: F. Nader Seine Musik gibt Kraft und entspannt zugleich

Ziemlich entspannt und trotzdem voller Energie meldet sich Soul-Sänger Marla Glen zurück. Vor wenigen Stunden hatte das Video zu „Look What You See“ Premiere auf YouTube. Wir haben es hier für dich!

Ein kleiner Blick zurück: Aufgewachsen ist der 1960 geborene Sänger im Süden von Chicago, schon immer machte er Musik. Im Alter von fünf Jahren begann bereits die musikalische Reise: Bei einer Geburtstagsfeier in der Nachbarschaft schenkte die Blues-Legende Muddy Waters Marla eine kleine Plastikmundharmonika, so die Legende. Es folgten Jahre mit Auftritten und Open-Mic-Nights. 1990 eroberte Marla Glen in New Orleans das Publikum, es folgte kurz darauf ein Festival in Frankreich – und damit der große Durchbruch. Mit Hits wie „Believer“, „It’s a Man’s Man’s Man’s World“ und „Cost of Freedom“ eroberte Marla Glen die Herzen der Fans. Jetzt geht die musikalische Reise weiter. Nicht unerwähnt lassen wollen wir noch, dass er einst als Bodyguard von der legendären Musikerin Nina Simone (1933 – 2003) arbeitete ... Hier ist seine neue Single. Wir sind Fans! www.marlaglen.net