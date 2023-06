× Erweitern Foto: Edward Bishop Everything But the Girl

Foto: @everythingbutthegirlofficial Das Paar hatte seinen ersten Charthit in UK 1984: „Each and Every One“

Es sei die letzte Single aus dem aktuellen, – sehr erfolgreichen – Album „Fuse“, so das Duo Everything but the Girl über den aktuellen Videoclip zu „No One Knows We’re Dancing“. Unser Video des Tages!

„No One Knows We’re Dancing“ ist eines jener Lieder, die 1980er-Pop und 1990er-House zu einem 2020er-Lied vermischen, ohne dass es angestrengt oder berechnend wirkt. Getragen von dem wunderbaren Gesang von Tracey entfaltet sich ein sinnlicher Kosmos im Kopf, der Lust macht zu tanzen. Das Musikvideo lässt uns teilhaben an einer Party auf einem verlassenen Industriegelände ... Tanz und Melancholie liegen bei den beiden Musiker*innen ja immer ganz nah zusammen.

Über die Band: Tracey Horn und Ben Watt gründeten Anfang der 1980er die Band Everything but the Girl und konzentrierten sich auf ruhigeren Pop-Jazz, der es hin und wieder auch in die Charts schaffte, etwa 1988 mit „I Don't Want to Talk About It“ oder 1990 mit „Driving“. Der Durchbruch kam dann 1995, als sich House-DJ und Producer Todd Terry dem Stück „Missing“ annahm, es folgten Hits wie „Wrong“, „Five Fathoms (Love More)“, „Lullaby of Clubland“, „The Future of the Future (Stay Gold)“ und „Walking Wounded“. 2023 gab es nach vielen Jahren der Pause neue Musik, das Album „Fuse“. erreichte die Top 10 der Charts in unter anderem England, Belgien und der Schweiz, bei uns war Platz 18 drin. ebtg.com