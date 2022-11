Video des Tages: P!NK

× Erweitern Foto: Sony Music / Ebru Yildiz P!NK 2022

P!NK

Die Sängerin P!NK präsentiert heute ihr neue poppige Nummer „Never Gonna Not Dance Again“. Hier ist das Video.

2023 kommt die streitbare Stimmstarke nach Deutschland, unter anderem in Berlin, Hannover und Köln wird sie im Rahmen ihrer „Summer Carnival“-Tour live zu erleben sein. Wir freuen uns!

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat Alecia Moore aka P!NK viele Millionen Alben und Singles verkauft – weltweit. Bis heute steht P!NK (geboren am 8. August 1979) für auch mal angerockte Popnummern wie „So What“, „Irrelevant“, „Stupid Girls“, „Cover Me in Sunshine“ sowie „What About Us“ und „Get the Party Started“. Hits, die Lust machen auf der Tanzfläche abzugehen und allen etwaigen Frust oder die pure Lebensfreude rauszulassen. Balladen kann sie aber auch, man denke nur an „Just Give Me a Reason“, „Who Knew“ oder „Family Portrait“. www.pinkspage.com