VIDEO DES TAGES: Tears for Fears Es ist das erste Album des Duos seit 18 Jahren

Nach ABBA, den Sugababes, Adele und MODERAT wagen sich nun auch Tears for Fears, Roland Jaime Orzabal de la Quintana (rechts im Bild oben) und Curt Smith, an einen Neustart, der hoffentlich so gut klappt wie bei den gerade aufgezählten Künstler*innen.

„The Tipping Point“ bietet einmal mehr Pop der Sonderklasse, unangepasst, anders.

Tears for Fears, die vor allem in den 1980ern Hits wie „Mad World“, „Shout“, „Woman in Chains“ sowie „Everybody Wants to Rule the World“ und „Sowing the Seeds of Love“ landeten, konzentrieren sich auf ihre Stärke: anspruchsvolle Texte. Unsere Anspieltipps sind „Please Be Happy“, „Stay“ sowie „No Small Thing“. tearsforfears.com

Funfact: Soul- und Jazzgröße Oleta Adams startete ihre Karriere einst bei der Band www.oletaadams.com