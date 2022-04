Videopremiere: LAUV geht baden

× Erweitern Foto: C. Gillen LAUV

Foto: C. Gillen Lauv Die neue Single ist ein Liebeslied, inspiriert von seinem Privatleben

Der kreative Buntkopf meldet sich mit einem neuen Lied zurück. „All 4 Nothing (I'm so in Love)“ erinnert vom Titel her irgendwie an Milli Vanilli oder diverse Boybands, ist dann aber doch komplett anders und einfach klasse.

Der 1994 in San Francisco geborene Singer-Songwriter Lauv macht Pop mit Tiefgang – und schrieb den Céline-Dion-Hit „Imperfections“. Mithilfe der Musik erkämpfte sich der grüblerische Sänger einst zurück aus seelischen Tiefen und will eben auch anderen Stärke geben. Musik tut gut!

So verrät der Multiinstrumentalist: „Während ich anfangs zögerte, war es ein wichtiger erster Schritt, um Hilfe zu bitten. Psychische Erkrankungen sind etwas, das für die Außenwelt oftmals nicht erkennbar ist. Es ist eine andauernde Reise mit Höhen und Tiefen ... Das Erlangen von Stabilität ist ein Prozess, an dem ich immer noch intensiv arbeiten muss.“ Noch dieses Jahr soll ein neues Album erscheinen. www.lauvsongs.com