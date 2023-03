Video des Tages: Wrabel „One Drink Away“

× Erweitern Foto: Yazz Alali

Kesha Auch Superstar Kesha schätzt seine Kunst

Alkohol wird oft als das Schmiermittel der Gesellschaft, der Klubwelt bezeichnet. Das abendliche Bier, der Wein zum Essen, der Sekt bei Freunden – wann beginnt Sucht? Einer, der süchtig war, nun trockener Alkoholiker ist, ist der Singer-Songwriter Wrabel.

Seine Lieder werden von Stars wie P!NK, Kesha oder auch Adam Lambert gesungen, trotzdem brauchte er Drinks, um sich besser zu fühlen. In seinem neuen Lied „One Drink Away“ erzählt er davon.

„Ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Verständnis und der Entstigmatisierung von Sucht weitergekommen sind“, so Wrabel. „Ich denke, das liegt zu einem großen Teil daran, dass wir als Süchtige uns und unsere Geschichten mehr geteilt haben. Es ist kein einfacher Weg … An manchen Tagen merke ich es nicht, ich erinnere mich nicht einmal, wer ich einmal war. Und an anderen Tagen ist es wie ein Roboter-Specht, der in meinem Gehirn herumpickt, mich daran erinnert, mich in Versuchung führt, mich von innen heraus vergiftet. Die ehrliche Wahrheit ist, dass ich nur einen Drink von dem entfernt bin, der ich war. Die Kehrseite davon ist, dass ich nie wieder diese Person sein darf. Ich lebe heute, weil ich nüchtern bin. Und ich bin sowohl erschrocken als auch so sehr stolz darauf. Wenn du gerade Probleme hast, möchte ich dir nur sagen, dass du nicht allein bist.“ wrabelmusic.com, www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis