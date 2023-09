Video-Premiere! Michael Schulte x R3HAB: „Better Me“

ESC-Held und Singer-Songwriter Michael Schulte setzt weiter auf Dance-Pop. Er ist ja auch immer super erfolgreich damit und die Lieder klingen wirklich gut.

„Ich liebe es, zu Dance-Beats zu singen und diese Reise mit R3HAB fortzusetzen fühlt sich einfach gut an. In Better Me geht es um die Erkenntnis, dass man mit den richtigen Leuten in seinem Leben, auch selbst ein besserer Mensch werden kann“, so der Sänger über sein neues Lied schriftlich.