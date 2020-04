VideoDesTages: Benjamin und Linus

Popmusik aus Skandinavien hat eine lange (auch queere) Tradition. Und die Geschichte geht weiter! Der neue Clip des schwulen Duos NORDIK SONAR ist unser Video des Tages.

Das Thema ist einmal mehr die Liebe. Das Stück handelt von Sehnsucht, Melancholie und Verlangen innerhalb einer sich verändernden Beziehung.

"For two weeks I had to sleep alone / A thousand miles away from home / Without you I lost the counting with no sleep / Your love was all that I could keep in my head" Textauszug „Fiction No Science“ von NORDIK SONAR