Überraschung: ARD-Dokuserie über und mit Rosenstolz

In der vierteiligen Dokumentation #ROSENSTOLZ – LIEBE IST ALLES sprechen Anna R., Peter Plate und Ulf Leo Sommer erstmals seit zwölf Jahren gemeinsam über Aufstiegsträume und Absturzängste, Liebe und Freundschaft, Stagefright und Burnout.

„Wir wurden immer wieder gefragt, ob wir Interesse an einer Dokumentation über Rosenstolz hätten. Unsere Antwort war immer wieder dieselbe: Nein, denn über uns wurde doch schon alles erzählt. Doch dieses Mal war es anders: Als Marc Lepetit und Tim Evers uns ihre Idee vorstellten, ein Konzept zu verfolgen, welches die Geschichte von Rosenstolz anhand der 1990er- und 2000er-Jahre im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die in diesem Land vor sich gingen, erzählt, waren wir sofort überzeugt. Wir verliebten uns so sehr in dieses Projekt, dass wir auf einmal auch Lust hatten, ein aktiver Teil dieser Dokumentation zu sein. Dieses Interview ist das erste gemeinsame seit zwölf Jahren. Es fühlte sich an, wie nach Hause kommen.“

