VikingSoul aus Dänemark

× Erweitern Mattis

Mattis

„Can't Get You Out of My Head“ ist KEINE Coverversion von Kylie Minogue! Der 2 Meter große Däne Mattis veröffentlichte gerade ein ganz grandioses Soul-Poplied, das sich etwas schwermütig, sehnsuchtsvoll und doch frühlingshaft frisch in dein Herz tanzen wird.

Melancholie, Sehnsucht und Musik. Und ein ehemaliger Punkrocker aus Kopenhagen, der zudem als Model erfolgreich war. Ganz klar ist „Can't Get You Out of My Head“ unser Video des Tages!

Fun Fact: Aufgewachsen ist Mattis Jakobsen, Künstlername MATTIS, in Helsingør, jenem Örtchen, das durch William Shakespeare berühmt wurde.

www.facebook.com/MattisOfficial