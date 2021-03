Techno, House und Pop-Refrain

× Erweitern Foto: ZYX 2unlimited

Drei der vier Alben von 2 unlimited erscheinen 2021 auf Vinyl. Und die sind gar nicht übel.

Eine Prise Techno, etwas House und ein Refrain, den man sich ab dem ersten Hören merken kann. Das Erfolgsrezept des 1991 gestarteten Duos sorgte bis zur Trennung 1996 für eine ungebrochene Hitserie und für gleichermaßen Kritik und Tanz.

× Erweitern 2 unlimited

„Get Ready for This“ war 1991 die erste Single und zugleich der erste Top-10-Hit in UK für 2 unlimited. Auf dem Album „Get Ready!“ finden sich auch weitere Charterfolge wie „The Magic Friend“, „Workaholic“ und „Twilight Zone“, der erste Nummer-eins-Hit der beiden Musiker.

× Erweitern 2 unlimited

1993 wurde „No Limits!“ veröffentlicht, ein Album, das neben den den beiden erfolgreichsten Hits „Tribal Dance“ und „No Limit“ auch noch drei weitere Eurodance-Charterfolge bietet: „Faces“, „Maximum Overdrive“ und „Let the Beat Control Your Body“ – in Frankreich als „Let the Bass Control Your Body“ 1994 auf Platz eins, man wollte das Wort „beat“ wegen etwaiger Gedanken an Masturbation vermeiden ...

× Erweitern 2 unlimited

In 1994 schaffte es das dritte Album direkt auf Platz eins der UK-Charts, bis 1995 wurden daraus Hits wie „Here I Go“, das poppige „No One“ und „The Real Thing“ ausgekoppelt. Es ist das stilistisch vielfältigste Werk von Rapper Ray und Sängerin Anita.

× Erweitern 2 unlimited

Ende 1995 wurde „Hits Unlimited“ ** veröffentlicht, darauf fanden sich alle Hits und drei neue Lieder, die es bis 1996 auch in die Top 10 der europäischen Charts schafften. Eine ihrer populärsten Singles bis heute, „Jump for Joy“, war auch die bis zum Live-Comeback nach der Jahrtausendwende die letzte Zusammenarbeit des Duos in Sachen Videodreh. Man trennte sich (wohl) im Streit – bis zur Reunion. Lieder wie „Twilight Zone“, „No Limit“ und „The Real Thing“ gelten heute als Klassiker des Genres und wurden unzählige Male neu aufgelegt und gecovert.

www.instagram.com/2unlimited_official, www.facebook.com/2unlimitedofficial, www.maschinarecords.com

** „Hits Unlimited“ gibt es noch nicht auf Vinyl