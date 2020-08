Voll 80er, diese 70er!

× Erweitern Chic, Jocelyn Brown und Diana Ross Erfreuen mit ihren Hits: Chic, Jocelyn Brown (sie sang auch für Cerrone und schrie bei SNAP!'s „The Power“) sowie Diana Ross

80er

Wahrlich eine klasse Zusammenstellung, wenn man auf handgemachte Beats der Klubs und Charts des 20. Jahrhunderts steht, auch wenn der Name der Werkschau unpassend ist: „KONTOR Top of the Clubs – 80s Rare Grooves (All-Time Favourites)“.

Denn auf diesen drei Silberlingen tummelt sich vieles aus den 1970ern. Stilistisch durchaus passend, denn Chics „Good Times“ von 1979 oder auch Rose Royces „Car Wash“ von 1976 oder das epochale 1977er-„I Feel Love“ von Giorgio Moroder und Donna Summer waren ja auch in den 1980ern populär, aber aber ...

Soul II Soul

Unsere Anspieltipps sind „echte 80er“, zum Beispiel Soul II Soul mit „Keep on Movin'“, Patrice Rushen „Forget Me Nots“, Jocelyn Brown „Somebody Else's Guy“ und Indeeps „Last Night a DJ Saved My Life“ – eine der Indeep-Sängerinnen landete übrigens später bei und für Technotronic Charterfolge.

Wer Lust hat auf eine groovige Party oder Spaß im Homeoffice, im Büro und auf Balkonien, der macht mit „KONTOR Top of the Clubs – 80s Rare Grooves (All-Time Favourites)“ nichts falsch. Sehr gelungen! www.kontorrecords.de