Von Australien nach New York

Yanni

Yanni Burton ist eine echte Bereicherung der internationalen queeren Musikszene. Der Songwriter, Komponist und Sänger erfreut mit Stimme, Performance und seiner Optik.

Seine Homepage auf Instagram beschreibt Yanni Burton mit einem Augenzwinkern „Ein weiterer Australier in New York“, dort zu sehen sind viele nackte Tatsachen, so viel Instagram zulässt, aber auch künstlerische Momente beim Musizieren.

„Ich habe eine lange Geschichte, in der ich mich in Erinnerungen und Emotionen verliere“, verrät der Sänger. „Bis zu dem Punkt, an dem ich von Panik und Angst verzehrt werde und nicht mehr richtig funktionieren oder mit meinem Leben weitermachen kann.“ Also macht er verkopfte Depri-Musik? Nein.

„So schwer die Texte auch scheinen mögen, ich möchte dennoch, dass die Zuhörer Spaß haben, ein wenig tanzen und loslassen. Ich hoffe, ein Gefühl des Feierns zu wecken, das mit der Befreiung von den Fehlern unserer Vergangenheit einhergeht.“

Sein zum Thema passendes Video zu „A Part of Me“ ist unser „Video des Tages“.

www.yanniburton.com

www.instagram.com/yburton