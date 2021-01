Vorbildlich, Amanda!

× Erweitern Foto: www.facebook.com/reinelear Amanda Lear

Foto: www.facebook.com/amandalearprivate Amanda Lear lässt sich impfen „Geimpft!!! Ausnahmsweise (weil viel zu jung ...). Lass dich impfen, du hast das Virus satt! Ich gebe ein Beispiel“, Amanda Lear am 15.1.2021

Die Sängerin, die queere Ikone, das Model Amanda Lear landete zwischen 1976 und 1983 mit Pop und Disco vorne in den Charts. Ab 1982 widmete sich die einstige Muse von Salvador Dalí vor allem ihrer bis heute andauernden TV-Karriere. Und auf Social Media punktet sie auch.

Fotos: Sony Music Amanda Lear

Wenn wir wieder freier leben wollen, müssen wir uns an die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie halten und, wenn es uns angeboten, ermöglicht oder auch vorgeschrieben werden sollte, uns impfen lassen. Amanda Lear ließ sich letzte Woche impfen und postete das auf Instagram und Facebook. Eine Disco-Ikone als Vorbild, das freut, driften doch immer mehr Künstler*innen in (rechte) Verschwörungstheorien ab. Danke, Amanda Lear.

Über Amanda Lear

Amanda Lear wurde (vermutlich) am 18. November 1939 in Hongkong geboren. Die Frage ihres Geschlechts bei Geburt kam schon in den 1970ern auf, unter anderem Stars wie Romy Haag äußerten sich zu Amandas vermuteter Transsexualität. Amanda Lear selbst machte gerne Andeutungen, ruderte dann aber wieder zurück – mitunter auch verärgert. Seit einigen Jahren zitieren Quellen im Internet immer wieder gerne eine abfotografierte Urkunde, auf der Amandas Geschlecht vermerkt ist. Sei's drum!

www.amandalear.com