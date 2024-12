„Wander Being“ von DaRand Land

Der Musiker DaRand Land aus Buffalo, NY lädt mit seinem jüngst erschienenen Album „Wander Being“ ein, zu tanzen und in klubbige Gefilde einzutauchen.

Unsere Anspieltipps sind „Turn to the Music“, „Jazz Intent“, „Wander Being“ und „The Nature of Reality“. Alles Tracks, die sowohl in den Klubs als auch daheim bestens funktionieren! Eine manchmal wuchtige Bass Drum, die aber nie nervt, trifft hier auf entspannte Effekte und drollige Samples und Harmonien.