Weihnachtsmusik mit Nina Hagen

Nina Hagen

Nina Hagen

Heute präsentiert die legendäre Punk-Gospel-Avantgarde-Künstlerin neue Musik: Nina Hagen singt Larry Norman **!

Via E-Mail verrät sie uns darüber: „When dreams & fairytales come true + weil alle Jahre wieder große Herzenswünsche in Erfüllung gehen, dann singt und klingt zur Weihnachtszeit Gospel-Rock-Musik, im Himmel & auch auf Erden von Larry Norman mit Nina Hagen: 'Rock the Flock' & U.F.O – produziert von Warner Poland @Groenlandrecords! Merry Christmas Every Buddy!“ Hier geht es zur Musik.

Über die Künstlerin: Die am 11. März 1955 in Berlin-Friedrichshain geborene christliche Künstlerin ist vielen als „Punkrockröhre“ der 1980er-Jahre und exzentrischer Gast in diversen TV-Shows bekannt. Nina Hagen selbst sieht sich heute als Menschen, der sich einfach viele und tiefgehende Gedanken macht und den man nicht vereinfacht in irgendeine Schublade stecken und mit dem Stempel „schrill“ versehen kann. Und sie unterstützt die queere Community, etwa beim Thema Pride: „CSD ist eine menschenrechtspolitische Veranstaltung und gehört auf die Straße! In Solidarität mit dem CSD: Sister Nina!“ 2022 veröffentlicht Nina Hagen nach langer Pause ein neues Album: „Unity“. Mit dabei waren auch Sängerin Liz Mitchell von Boney M. und die nicht weniger legendäre Lene Lovich. linktr.ee/ninahagen

** Larry Norman war ein wichtiger US-Musiker der modernen christlichen Musik (1947 – 2008)