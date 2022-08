Welche ist Deine Lieblingssängerin?

× Erweitern Björk, Christina Aguilera, Beyoncé und Alexa Feser

Foto: www.facebook.com/ladygaga Lady Gaga Lady Gaga erreichte nur Platz 79 der deutschen Charts mit „Hold My Hand“

Alle wag(t)en dieses Jahr ein Comeback: Björk, Alexa Feser, Beyoncé und auch Christina Aguilera.

Comebacks sind immer ein Wagnis, die Fans sind älter geworden und haben nun andere Dinge im Kopf oder die Musik passt gerade nicht in aktuelle Playlists und findet deswegen weniger Hörer.

Manche Comebacks klappen, aber anders als früher, etwa bei Lady Gaga, die zwar in den letzten Jahren nur zwei Single-Hits in unseren Charts hatte, aber in den Album-Charts punkten konnte.