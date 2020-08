Neues Video von WestBam & The Beloved

WestBam

2021 erscheint „Famour Last Songs Vol. 1“, aber keine Angst! Es ist kein Abschiedsalbum von Musiker, DJ und Producer WestBam aka Westbam/ML, es ist ein Album, das all die Lieder von ihm vereint, die andere DJs besonders gerne am Ende ihres Sets auflegen. Und jetzt gibt es den ersten Videovorboten: „Sky Is the Limit“ mit John Marsh von The Beloved.

The Beloved

John Marsh war der Frontmann der englischen Dance-Combo, die in UK seit Ende der 1980er (bis zur Trennung 1997) mit Hits wie „Satellite“, „Outerspace Girl“, „Hello“ und „The Sun Rising“ abräumte, und bei uns vor allem durch „Sweet Harmony“ bekannt ist. Jetzt singt er für „Mr. Members of Mayday“ WestBam.

Das Album „Famous Last Songs Vol. 1“, das im Januar veröffentlicht werden soll, vereint dann unter anderem Popstern Marian Gold von Alphaville („Big in Japan“, „Forever Young“, ...), Stimmkünstler Dieter Meier von Yello mit Musiklegende Inga Humpe von 2raumwohnung. www.westbam.de

WestBam

Über WestBam/ML

Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene Musiker weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Hits wie „Sunshine“, „The Roof Is on Fire“, „One World One Love Parade“, „Celebration Generation“ oder auch „And Party…“ beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro.