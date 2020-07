WestBams berühmte letzte Lieder

× Erweitern WestBam 2021

Foto: S. Tanz WestBam 2020 „Tatsächlich war es so, dass ich 1982 durch den Besuch einer Schwulendisko, dem Metropol, auf Klubmusik kam. Da wurde nonstop zu einem 4-to-the-floor-Beat getanzt. Die Nacht im Metropol war für mich ein Aha-Erlebnis: Diese Musik war genau mein Ding.“

Keine Angst! Es ist kein Abschiedsalbum, von WestBam, das Anfang 2021 erscheint, aber ein Album, das seine Lieder vereint, die andere DJs besonders gerne am Ende ihres Sets auflegen.

Die Werkschau „Famous Last Songs Vol. 1“, die am 22. Januar veröffentlicht werden soll, vereint dann unter anderem Popstern Marian Gold von Alphaville („Big in Japan“, „Forever Young“, ...), Stimmkünstler Dieter Meier von Yello, Musiklegende Inga Humpe von 2raumwohnung mit Sänger Jon Marsh.

Der Frontmann der englischen Dance-Combo The Beloved, die in UK seit Ende der 1980er (bis zur Trennung 1997) mit Hits wie „Satellite“, „Hello“ und „The Sun Rising“ abräumte, bei uns vor allem durch „Sweet Harmony“ bekannt ist, singt auch auf der kommenden WestBam-Single „Sky Is the Limit“, die am 22. August ihre Premiere feiern wird.

Fun Fact: WestBam/ML steht für seinen Künstlernamen und seinen eigentlichen Namen Maximilian Lenz

www.facebook.com/westbam, www.instagram.com/westbam_ml, www.youtube.com/westbam, open.spotify.com/westbam

× Erweitern Foto: M. Rädel Das legendäre Metropol in Berlin war als Szeneklub schon im letzten Jahrhundert beliebt

Foto: O. Babenko WestBam

Über WestBam

Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene Musiker weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Hits wie „Sunshine“, „The Roof Is on Fire“, „One World One Love Parade“, „Celebration Generation“ oder auch „And Party…“ beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro. Mit „Sonic Empire“ schaffte WestBam zusammen mit den Members of Mayday eine Nummer eins in den Hitlisten, 2002 holt WestBam Nena aus der Versenkung zurück: Der gemeinsame Erfolg „Oldschool, Baby“ avanciert zum Elektro-Klassiker. Sein Album „GÖTTERSTRASSE“ erreicht 2013 Platz 12 der Hitlisten – sein bisher größer Erfolg in den Albumcharts.