LoveIsLove: Mads Langer meldet sich zurück

Mads Langer

Der schmucke Däne präsentiert am 1. Oktober sein neues Album und lädt ein auf eine Reise weg von all den Sorgen und dem Stress, hin zur Entspannung.

Über sein brandneues Video zu „Where Oceans Meet“ verrät Mads Langer: „Ich bin stolz auf das Video und all die schönen Menschen darin! Vor allem bin ich stolz auf die meiner Freunde und Familienmitglieder und auf alle, die den Mut haben, für das einzustehen, was sie sind und wen sie lieben, auch wenn sie nicht in die heteronormative Box passen. Love is love.“

Der am 14. Januar 1984 geborene Skandinavier ist ein populärer Musiker, der schon für Designer wie Kilian Kerner auftrat und Hits wie „You’re Not Alone“ landete. In seiner skandinavischen Heimat schaffte er sogar mit „I en stjerneregn af sne“ und „Overgir mig langsomt“ Platz 1 der Charts. Seine Stärken sind ausgefeilte Texte, eine positive Botschaft und handgemachter Pop, wie es nur ein Singer-Songwriter mit einem sanften Wesen hinbekommt. Man ist sofort entspannt und befreit beim Hören! Unsere Anspieltipps auf „Where Oceans Meet“ sind „White Noise“, „Julie“ und „Lightning“.

Das Video von „Where Oceans Meet“ sei eine Huldigung an alle, die an Orten und in Gesellschaften leben, wo sie nicht so leben können, wie sie wollen. Danke Mads! madslanger.com