Wieder da: „club classics vol. one“ von Soul II Soul

Vor 35 Jahren schlug das erste Album von Soul II Soul weltweit ein. Die Hits daraus sind längst Klassiker der Klub- und Popmusik. „club classics vol. one“ verbindet Generationen.

„Back to Life (However Do You Want Me)“, „Fairplay“ sowie „Keep On Movin'“ und „Feel Free“ werden bis heute gehört und gespielt. Jetzt gibt es das 1989er-Albumdebüt neu und limitiert auf Vinyl, ein Fest für alle Sammler*innen! Das Projekt von Jazzie B (geboren am 26. Januar 1963, kleines Bild rechts, hinten) ist bis heute erfolgreich, weitere Hits wie „Get a Life“, „Joy“, „I Care“ oder auch „A Dream’s a Dream“ folgten. Am Mikro waren und sind immer beste Künstler*innen, etwa Soul-Königin Penny Ford, die zuvor und danach bei SNAP! sang, Caron Wheeler (kleines Bild rechts, links) und auch Victoria Wilson-James – sie ist die Stimme einiger Hits von The Shamen. 2020 machte Jazzie B bei dem Erfolgsalbum „All Blessed“ von Faithless mit. Hier bekommst du nun gleich zwei Videos von Soul II Soul, einen Klassiker und etwas Brandneues! www.soul2soul.co.uk

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu