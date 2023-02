Milk & Sugar: „WINTER SESSIONS 2023“

× Erweitern Foto: M. Rädel Wenn die Sonne schön scheint, der Schnee glitzert und der Himmel blau ist, dann macht auch der Winter glücklich

Die 2CD ist ein begehrtes Sammlerobjekt

Seit Jahren beliebte Sammlerobjekte und vor allem beste House-Musik im Mix in stürmischen Zeiten: die „WINTER SESSIONS“ aus dem Hause Milk & Sugar. Gerade erschien die Ausgabe für 2023, die wir dir ans Herz legen wollen.

Auf zwei CDs versammelt das Münchner Musikprojekt lauter Tracks, meist recht soulig, die schnell in den Kopf und in die Beine gehen. Lebensfreude pur an dunklen Tagen!

Unsere Anspieltipps sind „Yeah Yeah (Original Mix)“ von David Penn, „Feel It Now (Discoplex Extended Remix)“ von In It Together, „Another Lonely Day (Extended Mix)“ von James Cole und „Haide (Extended Mix)“ von Danny Slim. Über Milk & Sugar: Als sich die beiden Münchner DJs und Producer Michael Kronenberger und Steffen Harning 1997 zum Duo vereinten und begannen, typisches Münchner Vocal House in die Klubs und Charts zu bringen, war die Idee zu Milk & Sugar geboren. Eine Erfolgsgeschichte! Bekannte Charthits sind „Hey (Nah Neh Nah) (vs. Vaya Con Dios)“, „Love Is in the Air (vs. John Paul Young)“ und der Klubklassiker „Higher & Higher“. 2022 stieg Steffen Harning aus, um sich „lang geplanten Soloprojekten zu widmen“. milkandsugar.de