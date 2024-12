Winterstimmung – „Déepalma Ibiza Winter Moods Vol. VI“

× Erweitern Foto: Freepik

Expand Der Klassiker „Ultra Flava (David Penn Remix)“ des The Heller & Farley Projects ist auch mit dabei

Mit „Déepalma Ibiza Winter Moods Vol. VI“ bringt dir das angesagte Label Déepalma Records beste Beats mit mediterranem Flair ins hyggelige Heim. Wer sagt denn, dass die gemütliche Advents- und Weihnachtszeit keine Klubmusik verträgt?

Und die hier auf drei Tonträgern versammelten Kompositionen sind so unterschiedlich, dass für diverse Stimmungen was Tolles dabei ist. Zum Beispiel „You“ von Pitto, Yves Murascas „All About Housemusic (Bongoloverz Remix)“ oder auch „Milkshake 20 (Alex Wann Remix)“ von Kelis. Musik, die Spaß macht, wenn du auf dem Bett oder der Couch liegst und chattest, Tracks, die Freude machen, wenn du aufräumst – oder eine Party feierst!

Die sehr zu empfehlende Werkschau erscheint am 13. Dezember und ist unterteilt in drei CDs: Tonträger eins heißt „LOUNGE MOODS“ und kommt recht entspannt daher, CD Nummer zwei, „HOUSE GROOVES“, lockt auf den Dancefloor und Tonträger drei macht seinen Namen zum Programm: „AFTERHOUR VISIONS“ holt dich ab und fährt dich runter. www.instagram.com/deepalmarec

