Wir gratulieren, Elton!

Foto: Universal Music Elton John

Foto: Universal Music Elton John Sir Elton John (geboren am 25. März 1947), ist ein guter Freund von Lady Gaga, ein Madonna-Kumpel und -Kritiker, bekannt für seine Wutanfälle, geliebt für seine Welthits wie „I'm Still Standing“, „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ (mit Blue) und „Don't Go Breaking My Heart“

Der Komponist und Sänger, LGBTIQ*- und Aids-Aktivist Elton John gewann vergangene Nacht einen „Emmy“, den bedeutendsten US-Fernsehpreis, für sein Disney+-Konzert-Special „Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium“. Wir gratulieren!

Damit gehört der queere Künstler zur illustren Truppe der „EGOT-Preisträger*innen“. Künstler*innen, die dort dazugezählt werden, haben allesamt alle wichtigen Preise gewonnen: einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony. John Legend gehört zum Beispiel dazu und auch Jennifer Hudson.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, heute Abend der unglaublich talentierten Gruppe der EGOT-Gewinner beizutreten. Die Reise zu diesem Moment war voller Leidenschaft, Hingabe und voll der unerschütterlichen Unterstützung meiner Fans auf der ganzen Welt. Der heutige Abend ist ein Beweis für die Kraft der Künste und die Freude, die sie in unser aller Leben bringt. Vielen Dank an alle, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben. Ich bin unglaublich dankbar“, so Elton John kurz nach der Verleihung.

Foto: @RuPaul Auch (erneut!) ausgezeichnet wurde „RuPaul's Drag Race“ – wir gratulieren RuPaul, dem Team hinter den Kulissen und den Dragqueens!

Neben unzähligen Auszeichnungen für seine Verkäufe seit dem Start seiner Karriere in den 1960ern hat Elton John wahrlich schon einige Preise gewonnen. So wurde der Musiker bisher mit insgesamt fünf Grammys (etwa 1992 für „Basque“ und für „Candle in the Wind 1997“), zwei Golden Globes (zum Beispiel für „(I'm Gonna) Love Me Again“ aus „Rocketman“, 2019), zwei Oscars (unter anderem für „Can You Feel the Love Tonight“ aus „Der König der Löwen“, 1994) ausgezeichnet, zudem gewann der Sänger zur Jahrtausendwende einen Tony für das Musical „Aida“ **. Wir freuen uns mit! www.eltonjohn.com, www.emmys.com

** Auf dem 1999er-Album zum Musical singen die Spice Girls das viel geliebte, aber nur hier zu bekommende Stück „My Strongest Suit“