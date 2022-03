Wir gratulieren, Malik!

× Erweitern Malik Harris

Der Sänger Malik Harris tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin an und steht somit am 14. Mai im Finale.

Mit seinem Lied „Rockstars“ setzte er sich am Freitagabend beim von Barbara Schöneberger moderierten deutschen Vorentscheid „Germany 12 Points“ in Berlin durch. Für den in Landsberg in Bayern geborenen Deutsch-Amerikaner sei sein Lied „Rockstars“ ein „komplett filterloser Tagebucheintrag, der einen direkten Einblick in seine Gefühlswelt gewährt“. Und ja, genau dieses Gefühl transportiert der sehr sympathische Singer-Songwriter, indem der 1997 Geborene den Pop-Song zunächst raw und ohne Chöre beginnt und mehr und mehr Musik und Effekte miteingewoben werden. Malik Harris hat echte Chancen, beim ESC nicht unterzugehen – und ist unser Video des Tages! www.malik-harris.com

Funfact: Sein Vater ist der Ex-Talkmaster Ricky Harris